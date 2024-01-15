انت الان تتابع خبر رومانوسكي: السفارة الأميركية آمنة ومستمرة بالعمل في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت رومانوسكي في تدوينة اطلعت عليها الخليج 365: "رحبـت بـ(نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الإدارة والموارد) ريتشارد فيرما لرؤية منشآتنا في العراق، ان سفارتنا آمنة ومستمرة في العمل".

وأضافت: "أسعدني أن أقدمه للموظفين الدبلوماسيين والمحليين الذين يعملون بجد يومياً على تعزيز الشراكة الأمريكية العراقية الشاملة".

