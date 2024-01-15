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رومانوسكي: السفارة الأميركية آمنة ومستمرة بالعمل في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت رومانوسكي في تدوينة اطلعت عليها الخليج 365: "رحبـت بـ(نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الإدارة والموارد) ريتشارد فيرما لرؤية منشآتنا في العراق، ان سفارتنا آمنة ومستمرة في العمل".

وأضافت: "أسعدني أن أقدمه للموظفين الدبلوماسيين والمحليين الذين يعملون بجد يومياً على تعزيز الشراكة الأمريكية العراقية الشاملة".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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