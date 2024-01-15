انت الان تتابع خبر الوفود الكردية تواصل زياراتها الى بغداد لحلّ الملفات العالقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - خطوة متقدمة لسلسة الاجتماعات والحوارات بين قادة الكتل للتباحث والتفاهم بشأن العملية السياسية المقبلة وما يؤول اليه مستقبل العلاقة مع اقليم كردستان.. فاجتماع الوفد الكردي مع القادة السياسييين في بغداد جاء استكمالا للحوارات التي تمت مناقشتها في الايام الماضية اذ تمحورت الاجتماعات بحسب مصادر خاصة حول مستقبل العلاقة بين المركز والاقليم.وبانت ملامح ذلك خلال زيارة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الى بغداد حيث بحث آليات المضي في حلّ الملفات والقضايا بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وفق الدستور، بما يضمن تجنيب المواطنين، في محافظات الإقليم، أي ضرر، أو تحمّل تبعات التحديات التي تعتري الملفات الإدارية والمالية والاقتصادية.

ويصف مراقبون ان تباحث وفد الاقليم مع القوى الاخرى كانت خطوة ايجابية للوصول الى تفاهمات بشأن الملفات العالقة وابرزها قانون النفط والغاز ورواتب موظفي كردستان , لافتين الى ان الاتفاق بات ضرورة للخروج برؤية مشتركة بين الكتل لتحديد المسار السياسي ومن ثم المحافظة على الاستقرار الذي يصب بمصلحة البلاد في المرحلة المقبلة.