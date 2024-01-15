انت الان تتابع خبر الفيفا يعلن جوائز "الأفضل" في عام 2023 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - شهدت العاصمة البريطانية لندن، مساء الاثنين، توزيع جوائز "الأفضل" في عام 2023 الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



أفضل مدرب فريق سيدات

سيرينا ويجمينز

أفضل حارسة مرمى



ماري إيربس، حارسة مرمى المنتخب الإنجليزي ومانشستر يونايتد

أفضل حارس مرمى

إيدرسون، حارس مرمى مانشستر سيتي

أفضل مدرب

فاز المدرب الإسباني ومدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بيب جوارديولا بجائزة أفضل مدرب لفريق رجال في 2023 فاز المدرب الإسباني ومدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بيب جوارديولا بجائزة أفضل مدرب لفريق رجال في 2023 تشكيل فيفا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: جون ستونز، كايل والكر، روبن دياز

الوسط: برنانردو سيلفا، جود بلينجهام، كيفين دي بروين.

الهجوم: أيرلينج هالاند، كيليان مبابي، ليونيل ميسي، فينسيوس جونيور

تكريم خاص

تم تكريم 3 من أساطير كرة القدم العالمية الذين رحلوا مؤخرا، السير تشارلتون أسطورة الكرة الإنجليزية، وماريو زاغالو أسطورة الكرة البرازيلية، ومؤخرا فرانس بيكنباور أسطورة الكرة الألمانية.

جائزة الفيفا للروح الرياضية

منتخب البرازيل، وذلك نظير ارتدائه القمصان السوداء للتضامن مع لاعبه فينيسيوس جونيور بعد تعرضه للعنصرية في الملاعب الإسبانية

