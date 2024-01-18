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مباريات كأس آسيا اليوم.. منتخب الامارات لحسم تأهله وفلسطين لفوزه الأول

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بغداد - ياسين صفوان - ويستضيف استاد جاسم بن حمد مباراة من المجموعة الثانية بين منتخبي سوريا وأستراليا عند الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر.

بينما تقام على ملعب أحمد بن علي مباراة أخرى للمجموعة الثانية تجمع منتخب اوزبكستان مع منتخب الهند عند الساعة الخامسة والنصف مساءً.


وتقام مباراة واحدة في المجموعة الثالثة على ملعب الجنوب وهي المباراة الاخيرة لهذا اليوم والتي تجمع منتخب فلسطين مع منتخب الإمارات في الساعة الثامنة والنصف مساءً.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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