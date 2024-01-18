انت الان تتابع خبر السوداني: انتهاء مهام التحالف الدولي ضرورة لاستقرار أمن العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في جلسة حوارية ضمن منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا، إن "العراق حكومة وشعبا يحترم الموقف الدولي الذي أسهم في دحر داعش"، مشددا على أن "مبررات وجود التحالف الدولي في العراق انتهت بعد دحر داعش".



وأضاف السوداني، "بدأنا بتنفيذ التزامنا عبر إجراء حوار مع التحالف الدولي لإنهاء وجوده في العراق"، مستدركا "نريد المباشرة فورا بإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، وان انتهاء مهمة التحالف الدولي ضرورة لأمن العراق".