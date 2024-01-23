انت الان تتابع خبر الريال يجدد عقد احد نجومه حتى 2028 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ريال مدريد ، في بيان على موقعه الرسمي: "اتفق النادي مع إيدير ميليتاو على تمديد عقده حتى 30 حزيران 2028".

وأضاف: "وصل ميليتاو إلى ريال مدريد في عام 2019، بعمر 21 عاما، وفي مواسمه الخمسة التي دافع فيها عن قميصنا، أصبح أحد أفضل قلوب الدفاع في العالم".



وتابع: "فاز ميليتاو مع ريال مدريد ب 9 ألقاب، وهي منقسمة إلى دوري أبطال أوروبا (مرة واحدة)، وكأس العالم للأندية (مرة واحدة)، وكأس السوبر الأوروبي (مرة واحدة)، والدوري (مرتين)، وكأس الملك (مرة واحدة) وكأس السوبر الإسباين (3 مرات)".

واختتم البيان: "لعب ميليتاو 143 مباراة مع ريال مدريد، سجل خلالها 11 هدفا، كما أنه لاعب دولي مع منتخب البرازيل وخاض معه 30 مباراة وفاز خلالها بكوبا أمريكا عام 2019".

