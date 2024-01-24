انت الان تتابع خبر السيسي: لا نشارك في حصار غزة ومصر تأثرت بتوترات البحر الاحمر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السيسي خلال كلمته في احتفالية وزارة الداخلية المصرية بعيد الشرطة الـ72، أن "هذا جزء من كيفية ممارسة الضغط بخصوص مسألة إطلاق سراح الرهائن".

وأضاف أن "مصر بدأت تتأثر بالتوترات في البحر الأحمر".



أما داخليا وفي ظل الأزمة الاقتصادية، فقال السيسي إن "الدولار يمثل دائمآ مشكلة للدولة المصرية"، مضيفا: "نقدم خدمات بالجنيه تتحمل الدولة تكلفتها بالدولار ونحتاج لسلع أساسية ووقود بقيمة ملياري دولار شهريا".