انت الان تتابع خبر أقل وتيرة.. خارطة بازدحامات شوارع بغداد الان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - سريع القناة من سيطرة جسر ديالى لغاية مدخل الأمين
شارع الكيلاني من مقبرة الغزالي الى ساحة الخلاني
شارع الرشيد من كرج السنك الى ساحة الرصافي
محمد القاسم من مجسر الأمانة الى وزارة المالية
شارع بور سعيد من تقاطع النخيل الى مستشفى الجملة العصبية
شارع الكيلاني من مقبرة الغزالي الى ساحة الخلاني
شارع الرشيد من كرج السنك الى ساحة الرصافي
شارع أبو جعفر المنصور من تقاطع 14 رمضان الى تمثال أبو جعفر
سريع القادسية من مخرج الحارثية الى ساحة الاحتفالات
ساحة النسور من جميع الاتجاهات ازدحام
شارع وجسر الطابقين من شارع المصافي الى ساحة الطابقين