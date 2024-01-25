انت الان تتابع خبر خلال أسابيع.. السعودية تفتتح أول متجر كحول في تاريخها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضحت وثيقة حصلت عليها رويترز، أن الزبائن سيكون عليهم التسجيل عبر تطبيق على الهاتف المحمول للحصول على رمز دخول من وزارة الخارجية، وسيتعين عليهم أيضا احترام الحصص الشهرية المخصصة لمشترياتهم، فيما توصف هذه الخطوة بانها علامة فارقة في المملكة في إطار مساعي ولي العهد محمد بن سلمان ، لتعزيز السياحة وجذب أنشطة الأعمال للبلد الخليجي المحافظ.وذكرت الوثيقة، أن المتجر الجديد موقعه الحي الدبلوماسي في الرياض، حيث توجد سفارات ويقيم دبلوماسيون، وستقتصر مبيعاته "حصرا وبصرامة" على غير المسلمين، فيما لم يتضح بعد إن كان مقيمون آخرون من غير المسلمين سيسمح لهم بالشراء من المتجر.

وقال مصدر مطلع على الخطط، إن من المتوقع أن يفتح المتجر أبوابه "خلال الأسابيع المقبلة"، وفق رويترز.

وتطبق السعودية قوانين صارمة على شرب الكحول، وتشمل العقوبات الجلد والغرامات والسجن، وقد يتم ترحيل المغتربين والوافدين لهذا السبب، وفي إطار تعديلات تم استبدال عقوبة الجلد في الغالب بفترات سجن.

ومن قبل، لم يكن بالإمكان الحصول على المشروبات الكحولية في المملكة إلا عبر البريد الدبلوماسي، أو من خلال السوق السوداء، ولم ترد الحكومة السعودية بعد على طلب رويترز للحصول على تعقيب.

وذكرت وسائل إعلام رسمية، هذا الأسبوع، أن الحكومة ستفرض قيودا جديدة على واردات المشروبات الكحولية داخل الحقائب الدبلوماسية، وهو أمر قد يعزز الطلب على المتجر الجديد.

وذكرت صحيفة "عرب نيوز" اليومية، الأحد، أن القواعد التنظيمية الجديدة ستحد من تلك الواردات لمكافحة "التبادل غير السليم للبضائع الخاصة، والمشروبات الكحولية التي تتلقاها سفارات الدول غير الإسلامية داخل السعودية".

وخففت السعودية في السنوات الماضية القيود الاجتماعية الصارمة، مثل الفصل بين الرجال والنساء في الأماكن العامة وإلزام النساء بارتداء العباءات السوداء.