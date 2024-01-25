انت الان تتابع خبر يرتفع في الدول الصناعية وينخفض في المحيط الهادي.. تعرف على مرتبة العراق بالاكتئاب لعام 2024 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفقًا لتبادل بيانات الصحة العالمية، يعاني حوالي 251 إلى 310 مليون شخص في جميع أنحاء العالم من هذه الحالة الصحية العقلية، والتي تُعرف أيضًا باسم اضطراب الاكتئاب الشديد، ووفقا لتصنيف جديد لمجلة "سي وورلد"، فأن معدلات الاكتئاب الأعلى وجدت في المناطق والدول الصناعية اكثر، فيما تكون الدول الأقل اكتئابا هي معظمها تقع في جزر المحيط الهادئ.وجاءت أوكرانيا في صدارة الدول التي تعاني من اكتئاب شديد، وبعدها الولايات المتحدة الامريكية، ومن ثم أستراليا.

وجاء العراق في المرتبة 154 عالميًا من اصل 178 دولة، مايعني ان 24 دولة فقط هي اقل اكتئابا من العراق، اما على المستوى العربي، فجاء العراق بالمرتبة 13 عربيا، بعد كل من قطر، الكويت، تونس، البحرين، لبنان، عمان، جزائر، المغرب، السعودية، ليبيا، الأردن، سوريا.