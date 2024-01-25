انت الان تتابع خبر كيف تفوقت "كتيبة كاساس" على جيل يونس محمود؟.. إليك الأرقام والاحصائيات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونجح منتخب "أسود الرافدين"، أمس الأربعاء، في التفوق على فيتنام بنتيجة (3-2) لحساب الجولة الثالثة عن المجموعة الرابعة لكأس آسيا، رغم قيام المدرب الإسباني خيسوس كاساس بعديد التغييرات على مستوى التشكيل الأساسي.وفضّل كاساس إراحة بعض لاعبي منتخب العراق ضد فيتنام، حتى يمنحهم فرصة استرجاع الأنفاس وأخذ قسط من الراحة قبل خوض لقاء الدور الـ 16 ضمن فعاليات البطولة الآسيوية.

وأنهى منتخب العراق دور مجموعات كأس آسيا قطر 2024 التي تنظمها قطر، في صدارة مجموعته الرابعة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، وهي أول مرة ينجح فيها "أسود الرافدين" في تحقيق العلامة الكاملة ضمن دور هذا الدور في تاريخ مشاركاتهم بالبطولة.

*جيل أيمن حسين يقود منتخب العراق لإنجاز "غير مسبوق"

وبنجاحهم في جمع 9 نقاط خلال دور مجموعات كأس آسيا 2024، يكون رفاق هداف المنتخب العراقي أيمن حسين قد تفوقوا على جيل يونس محمود في دور مجموعات البطولة.

واكتفى رفاق "السفاح" يونس محمود بجمع 5 نقاط في كأس آسيا 2007 التي توجوا بلقبها، وذلك بعد تحقيقهم فوزًا واحدًا أمام أستراليا وتعادلين اثنين ضد تايلاند وعمان.

كما حقق العراق خامس فوز من 6 مباريات على التوالي في مجموعات كأس آسيا، وتعد هذه السلسة هي الأطول من دون هزيمة بمبارياته الرسميّة، حيث تجنب منتخبنا الخسارة في آخر 6 مباريات بدور المجموعات.

ويبقى تفوق جيل أيمن حسين رمزيًّا فقط، مادام أنه مقتصر على دور المجموعات، لأن الإنجاز الحقيقي والأكبر الذي يمكنهم الوصول إليه، هو الفوز بلقب بطولة كأس آسيا 2024، وفي هذه الحالة يمكن القول إنهم نجحوا في معادلة إنجاز جيل يونس محمود.

كما ان رفاق ايمن حسين تمكنوا من الفوز على اليابان لأول مرة في تاريخ بطولة كاس اسيا، وثاني مرة في تاريخ المسابقات، حيث يعود آخر فوز للعراق على اليابان إلى 28 أكتوبر 1982 في دور الألعاب الآسيوية، بنتيجة 1-0، ومنذ لقاء 1993، حتى قبل المباراة، لعب المنتخبان في 9 مواجهات، فاز اليابان في 7 وتعادل الفريقان مرتين، ولم يفز العراق في أي مباراة.

ويعد المُهاجم "أيمن حسين" أول لاعب عراقي يُسجل في الجولات الثلاثة توالياً وثاني لاعب عربي يحقق هذا الرقم القياسي وسابع لاعب أسيوي يحقق هذا الرقم القياسي، وأيضا اول لاعب يُسجل ثنائيتين بمباراتين توالياً بكأس آسيا.

كما أصبح أيمن حسين اللاعب الأول في تاريخ العراق الذي يسجل هذا العدد من الأهداف في نسخة واحدة فقط من نسخ بطولة كأس آسيا، ويتصدر جدول ترتيب الهدافين منفردًا برصيد 5 اهداف ويحتل وصافة الترتيب أكرم عفيف لاعب منتخب قطر، ويشاركه في هذا المركز لاعب منتخب اليابان أياسي أويدا بـ3 أهداف لكل منهما.

وسجل يونس محمود نحو 4 أهداف في بطولة كأس آسيا 2007 وهي البطولة التي حصل عليها العراق، حيث كان يتربع علي قائمة هدافي المنتخب العراقي في نسخة واحدة فقط من بطولات كأس آسيا، ليتمكن أيمن حسين من تسجيل 5 أهداف في النسخة الحالية من كأس آسيا ويتفوق على رقم تاريخي آخر ليونس محمود.

فيما صعد المنتخب العراقي للمركز 58 عالمياً بعد تصدره مجموعته للدور الاول من بطولة كاس اسيا 2023 لأول مرة منذ عام 2004.