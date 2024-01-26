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زيدان يحسم موقفه من تدريب منتخب الجزائر

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-480036-638418822747961981.jpg

2024-01-26 | 17:09

زيدان يحسم موقفه من تدريب منتخب الجزائر

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حسم المدرب السابق لريال مدريد، زين الدين زيدان، اليوم الجمعة، موقفه من إمكانية قيادة منتخب الجزائر بعد إقالة جمال بلماضي.
وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن "وليد صادي رئيس اتحاد الكرة الجزائري، تواصل مع زيدان لقيادة ثعالب الصحراء".

وأضافت أن "زيدان، أبدى سعادة كبيرة بترشحه لتدريب منتخب بلد والديه، لكنه رفض العرض الجزائري".


ولفتت أيضا إلى أن "زيدان رفض عرضين لتدريب البرازيل، وأمريكا، ولا يزال يحلم بقيادة منتخب فرنسا".

ويبحث الاتحاد الجزائري عن مدرب جديد لخلافة جمال بلماضي الذي أقيل بعد الخروج من الدور الأول لكأس أمم أفريقيا 2023.

وترددت أسماء في الأيام القليلة الماضية لقيادة محاربي الصحراء مثل هيرفي رينارد، ووحيد خليلوزيتش، وبيتكوفيتش.

أما زيدان فهو بلا عمل منذ انتهاء ولايته الثانية مع فريق بانتهاء موسم "2020-2021".

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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