انت الان تتابع خبر الدلفي يدعو لاختيار شخصية كفوءة ومهنية لمنصب محافظ بغداد والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقال الدلفي في بيان ورد لـ"الخليج 365"، إن "الشخص الذي يتم اختياره لهذا المنصب يجب أن تتوفر فيه معايير خاصة، أهمها الكفاءة والمهنية والخبرة بكل شؤون بغداد ومناطقها وطبيعة سكانها، وأن يكون على تواصل مع مجتمعها العشائري وشريحة الأكاديميين والنخب المثقفة التي لها صوتها المسموع بشأن الواقع العمراني والخدمي".



وشدد الدلفي على "ضرورة المجيء بمحافظ من أهالي بغداد لديه رغبة حقيقية في جعلها الواجهة المشرفة للعراق ومدينة عصرية تنافس بقية عواصم المنطقة ويتجاوز الحلقات الروتينية في العمل وينجز أكثر مما يتكلم، ومن واجب نواب بغداد أن يتحملوا المسؤولية أيضاً بشأن اختيار المحافظ الكفوء والجدير بهذا المنصب".