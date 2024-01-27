انت الان تتابع خبر حديث جديد من السعودية يخص العمرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهيئة، في تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "المملكة أطلقت منصة نُسُك لتسهيل رحلة زوار الحرمين الشريفين في عام 2022، كإنجاز مهم في تطوير الخدمات المقدمة للمعتمرين والزائرين لإثراء تجربتهم الدينية والثقافية، لافتة إلى أن هذه المنصة تهدف إلى تمكين المعتمرين والزائرين من تخطيط رحلاتهم كاملة".وتابعت: "منصة نسك تحرص على توسيع قاعدة الشراكات مع المستثمرين في القطاع الخاص من شركات العمرة والسفر في عدد من بلدان العالم، مما يساهم في زيادة الخيارات المتاحة أمام المعتمرين، ويزيد التنافسية بين الشركات المقدمة للراغبين في أداء العمرة والزيارة".

وأشارت الهيئة إلى أن نُسُك عقدت عددا من اللقاءات الإقليمية والدولية خلال العام المنصرم، للتعريف بالخدمات والتسهيلات التي تقدمها المملكة للارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن، وتوزعت هذه اللقاءات على 15 دولة، هي الجزائر، والعراق، وماليزيا، وقطر، وباكستان الإسلامية، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، والأردن، والمغرب، وتونس، والبحرين، والهند، إلى جانب المشاركة في معارض السفر والسياحة العالمية مثل معرض "ITB" في برلين ومعرض "ATM" في دبي ومعرض "WTM" في المملكة المتحدة، و معرض "QTM" في دولة قطر، وقد أسهمت هذه المشاركات في التعريف بالمنصة بين أكثر من 1500 شريك في قطاع العمرة والسفر، وتوقيع 500 اتفاقية تجارية مع شركات السفر والعمرة العالمية".

وتابعت الهيئة أنه يتم العمل على زيادة الخيارات المتاحة أمام المعتمرين بدءاً من التعرف إلى أنواع التأشيرات المختلفة وطرق التقديم عليها إلى حجز الفنادق والباقات والتنقلات بما في ذلك وإثراء تجربتهم عبر زيارة المواقع التاريخية والثقافية حتى العودة إلى بلدانهم.

وأكدت هيئة السياحة السعودية، أنه تم تحقيق نقلة نوعية غير مسبوقة في مسار التحول الرقمي في قطاع العمرة، وذلك عبر إتاحة جميع الخدمات رقميًا للمعتمرين وقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وعقد عشرات الاتفاقيات التجارية مع كبرى الشركات العاملة في قطاع السفر والعمرة حول العالم، لتقديم مزيد من الخدمات الرقمية وتمكين المعتمر والزائر من تخطيط رحلته كاملة بما في ذلك حجز الطيران والفنادق والتنقلات الداخلية حتى العودة إلى وطنه مرة أخرى.

