انت الان تتابع خبر محمد القاسم الأطول.. خارطة شاملة لازدحامات بغداد الان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وجاءت خارطة الازدحامات كالآتي:
سريع القناة ازدحام كثيف بين مدخلي البنوك والطالبية
محمد القاسم من مجسر الصليخ الى مجسر العلوية ليكون الازدحام الأطول في بغداد
شارع وجسر الطابقين من تقاطع شارع المصافي لغاية ساحة الطابقين
سريع القناة من جسر الرستمية الى مدخل الأمين
موسى بن نصير من شارع الزهور الى شقق زيونة
شارع الثورة من جسر مظفر الى تقاطع النهضة
سريع القناة ازدحام كثيف بين مدخلي البنوك والطالبية
محمد القاسم من مجسر الصليخ الى مجسر العلوية ليكون الازدحام الأطول في بغداد
شارع حيفا من تقاطع 14 رمضان لغاية شارع شيخ معروف
شارع 14 تموز من تقاطع شارع الربيع لغاية مدخل خدمي مطار المثنى
شارع 14 رمضان من تقاطع 14 تموز لغاية مستشفى الطفل المركزي
سريع القادسية من مدخل الخضراء من جهة شارع المطار ولغاية ساحة الاحتفالات
شارع قطر الندى وجسر الجادرية وشارع الجامعة ازدحام متصل من مخرج السيدية لغاية تقاطع جامعة بغداد
شارع وجسر الطابقين من تقاطع شارع المصافي لغاية ساحة الطابقين