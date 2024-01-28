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طاجيكستان تهزم الإمارات وتصل لربع نهائي كأس آسيا

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-480169-638420661530453049.jpg

2024-01-28 | 20:04

طاجيكستان تهزم الإمارات وتصل لربع نهائي كأس آسيا

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فاز منتخب طاجيكستان على منتخب الإمارات، مساء اليوم الأحد، بركلات الترجيح من نقطة الجزاء (5-3) ضمن الدور الـ16 من كأس آسيا.
ولجأ الفريقان لركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي من مباراتهما بالتعادل (1-1) على ستاد عبدالله بن خليفة في قطر.

ومن المقرر أن تلتقي طاجيكستان ضمن الدور ربع النهائي يوم الجمعة المقبل، مع المنتخب الفائز من مباراة العراق والأردن غدا الاثنين، في ربع نهائي البطولة الآسيوية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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