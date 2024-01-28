طاجيكستان تهزم الإمارات وتصل لربع نهائي كأس آسيا

ولجأ الفريقان لركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي من مباراتهما بالتعادل (1-1) على ستاد عبدالله بن خليفة في قطر.

ومن المقرر أن تلتقي طاجيكستان ضمن الدور ربع النهائي يوم الجمعة المقبل، مع المنتخب الفائز من مباراة العراق والأردن غدا الاثنين، في ربع نهائي البطولة الآسيوية.