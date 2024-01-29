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خارطة بأبرز الشوارع المزدحمة ببغداد الان

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بغداد - ياسين صفوان - وجاءت خارطة الازدحامات كالآتي:

سريع القناة ازدحام بسيط عند مجسري الحبيبية وحمورابي

شارع مثنى الشيباني من متنزه زيونة لغاية مجسر العلوية

شارع بور سعيد من مجسر النخيل الى مستشفى الجملة العصبية

سريع محمد القاسم من الجسر العنكبوتي ونزلة سريع الدورة لغاية معارض النهضة


شارع صفي الدين الحلي من المستنصرية الى مقبرة الجيش البريطاني

ساحة الخلاني ازدحام جميع الشوارع المطلة (شارع الجمهورية والسنك وباتجاه الطيران)

سريع القادسية من مخرج الحارثية لغاية ساحة الاحتفالات

شارع وجسر الطابقين من شارع المصافي الى ساحة الطابقين

جسر الجادرية ازدحام من مخرج القادسية لغاية تقاطع الجامعة

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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