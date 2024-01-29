انت الان تتابع خبر البرلمان يبدأ عقد جلسته الاعتيادية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365-سياسة

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عقد مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، الجلسة الثالثة ضمن الفصل التشريعي الجديد، حيث من المؤمل ان يصوت ويقرأ البرلمان عدة قوانين بينها التصويت على قانون "المساعدة القانونية"، وكذلك قراءة مشروع تعديل قانون العقوبات.