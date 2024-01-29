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سرق الانتصار.. أول تعليق لكاساس بعد الخروج من كأس آسيا

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-480253-638421346411295174.jpg

2024-01-29 | 15:16

سرق الانتصار.. أول تعليق لكاساس بعد الخروج من كأس آسيا

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اكد مدرب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس، اليوم الاثنين، ان انتصارنا على الاردن "سُرق" من قبل الحكم الايراني.
وقال كاساس في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، ان "الانتصار على الأردن سُرق من قبل الحكم".

واضاف، ان "في بطولة كبيرة مثل كأس آسيا لا يتم استبعاد لاعب لاحتفاله بالهدف".

وفاز المنتخب الاردني على نظيره العراقي بثلاثة اهداف لهدفين ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس آسيا 2023، بعد تسجيله هدف التعادل والفوز في الوقت الضائع من الشوط الثاني.


وتأهل الاردن بذلك الى الدور قبل النهائي حيث سيواجه منتخب طاجيكستان، بعد فوزه على العراق الذي خسر لاعبه هداف البطولة ايمن حسين بعد ان طرده الحكم الايراني الجنسية، الذي ادار المباراة.

وقام الحكم بمنح حسين بطاقة صفراء ثانية ليقوم بطرده بعدها، بسبب طريقة احتفاله بالهدف عندما جلس في الارض مع فعل اشارة "الأكل" وكأنه يجلس على مائدة طعام.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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