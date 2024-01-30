انت الان تتابع خبر نقابة الصحفيين تحقق بمن تسبب بإثارة الفوضى بعد مباراة اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت نقابة الصحفيين العراقيين، مساء الاثنين، عن تشكيل لجنة تحقيقية بحق الصحفيين الذين تسببوا في اثارة الفوضى بعد مباراة العراق والاردن.

وقالت النقابة في بيان، "وجه نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي لجنة الانضباط في النقابة بالتحقيق مع الصحفيين الذين قاموا بالتجاوز والاساءة اثناء المؤتمر الصحفي لمدرب المنتخب الوطني بعد مباراة العراق والاردن اليوم".

ونقل البيان عن اللامي قوله، إن "الصحفي الحقيقي عليه ان يتحلى بالثقة والالتزام واحترام المعايير المهنية في مثل هكذا مناسبات"، معتبراً أن "ما حدث اليوم من تصرفات غير مسؤولة من صحفيين امر غير مقبول ولا يمكن السكوت عنه".

ودعا نقيب الصحفيين العراقيين لجنة الانضباط الى "الاسراع في التحقيق وكشف الملابسات التي حصلت ومعاقبة المتسببين".

وأكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن ما حصل في المؤتمر الصحافي لمدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس لا يمت للاعلام العراقي بأي صلة، معلنة عدم التعامل مع هؤلاء الإعلاميين.

وشهد المؤتمر الصحفي بعد مباراة منتخبنا الوطني امام نظيره الأردني وانتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف لهدفين في بطولة كأس آسيا المقامة في قطر، فوضى خلال كلمة مدرب المنتخب العراقي.