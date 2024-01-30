انت الان تتابع خبر بلينكن يعلن: نركز على أهدافنا الأساسية في المنطقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن بلاده تواصل التركيز على أهدافها الأساسية في المنطقة.

وقال بلينكن في تصريحات صحافية، إن "الولايات المتحدة تواصل التركيز على أهدافها الأساسية في المنطقة، سواء ما يتعلق بالصراع في غزة أو بجهود بناء سلام دائم".

وأضاف بلينكن أنه "ناقش مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الجهود المستمرة لإطلاق سراح الرهائن والتوصل إلى هدنة موسعة".

وكانت وسائل إعلام أمريكية قالت، الاثنين، إن الرئيس جو بايدن اجتمع مع فريق الأمن القومي، لاتخاذ قرار بشأن الخيارات المطروحة للرد على الهجوم الذي استهدف قاعدة أمريكية على الحدود الأردنية السورية، وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود.