انت الان تتابع خبر العراق بمرتبة متقدمة بمعدل الوفاة بفعل "الخرف والزهايمر" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسجل العراق معدل وفيات يبلغ 19.16 حالة لكل 100 الف نسمة، مايجعله في المرتبة 66 عالميا من اصل 183 دولة، بحسب "وورلد لايف اكسبيكتنسي"

وعربيا، جاء العراق في المرتبة السابعة بعد كل من البحرين اولا، ومن ثم قطر، عمان، السعودية، تونس، اليمن.



اما عالميا جاءت فنلندا بالمرتبة الأولى بعدد وفيات بلغ 54.65 حالة لكل 100 الف نسمة، وبالمرتبة الأخيرة جاءت سنغافورة بـ0.43 حالة.