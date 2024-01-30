انت الان تتابع خبر أوزبكستان تضرب موعداً مع قطر في ربع نهائي اسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - سجل لأوزبكستان عزيز بك توركونبوييف في الدقيقة (37) وأبوسبيك فايزولاييف في الدقيقة (65)، ولتايلاند سوباتشوك ساراشات في الدقيقة (58).

وضربت أوزبكستان بالتالي موعداً مع قطر حاملة اللقب وصاحبة الضيافة في الثالث من شباط/فبراير المقبل على استاد البيت. وكانت قطر تغلبت على فلسطين 2-1 الاثنين.

