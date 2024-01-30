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أوزبكستان تضرب موعداً مع قطر في ربع نهائي اسيا

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بغداد - ياسين صفوان - سجل لأوزبكستان عزيز بك توركونبوييف في الدقيقة (37) وأبوسبيك فايزولاييف في الدقيقة (65)، ولتايلاند سوباتشوك ساراشات في الدقيقة (58).

وضربت أوزبكستان بالتالي موعداً مع قطر حاملة اللقب وصاحبة الضيافة في الثالث من شباط/فبراير المقبل على استاد البيت. وكانت قطر تغلبت على فلسطين 2-1 الاثنين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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