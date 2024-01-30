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برشلونة يدخل في ورطة جديدة والسبب فيليكس

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بغداد - ياسين صفوان - ويعاني برشلونة من فترة سلبية على مستوى النتائج والإصابات، بالإضافة إلى إعلان مدربه تشافي هيرنانديز الرحيل في الصيف المقبل.

وقال برشلونة، في بيان رسمي: "أصيب لاعب الفريق الأول جواو فيليكس بالتواء في الرباط الجانبي الخارجي لكاحله الأيمن خلال التدريبات صباح اليوم".


وأضاف بيان النادي الكتالوني: "لن يكون فيليكس متاحا للمشاركة في المباريات، وموعد عودته يعتمد على وتيرة تعافيه من الإصابة".

وكان برشلونة قد تلقى الخسارة بنتيجة (5-3) ضد فياريال الجولة الماضية مساء السبت، وتجمد رصيد الفريق الكتالوني عند 44 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الليجا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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