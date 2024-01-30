هل هرب صلاح؟.. كلوب يكشف عن موقفه من مباراة ليفربول القادمة

وقال كلوب، في المؤتمر الصحفي لمباراة تشيلسي المقرر إقامتها غدًا الأربعاء في البريميرليج: "صلاح لا يزال مصابا وليس جاهزًا لهذه المباراة أو المباراة التالية (ضد آرسنال)".

وأضاف المدرب الألماني: "صلاح يعاني من إصابة عضلية تستغرق وقتا. كان من الممكن أن يكون الأمر أسوأ بكثير".



وكان صلاح تعرض لإصابة مع منتخب مصر، في مباراة غانا بالجولة الثانية من دور المجموعات، بكأس أمم أفريقيا، أنهت مشواره مبكرًا في البطولة.

وكانت العديد من الانتقادات قد وجهت إلى صلاح بعد سفره لتلقي العلاج في ليفربول، فيما اتهمه البعض بالهروب من معسكر منتخب مصر للحاق بمباريات الريدز.

وبشأن تصريحات مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك بأنه لا يضمن استمراره مع الريدز في الموسم المقبل، علق كلوب: "أوصي الجميع بالتزام الهدوء".

وأضاف: "لا داعي أن يصاب أي أحد بالقلق.. أنا متأكد من الوضع بنسبة 100%.. هناك ما يكفي من الوقت لكل شيء.. هؤلاء اللاعبون يحبون التواجد هنا في ليفربول.. لا تنسوا ذلك".

يشار إلى أن كلوب أعلن يوم الجمعة الماضي رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري.

