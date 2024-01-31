انت الان تتابع خبر خارطة بمعظم الشوارع المزدحمة في بغداد الآن.. تعرّف عليها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاءت خارطة الازدحامات كالآتي:

شارع موسى بن نصير من محكمة بغداد الجديدة لغاية شقق زيونة

ازدحام بسيط على سريع القناة بين مجسر الحبيبية ومجسر حمورابي مدخل البلديات

ازدحام شارع فلسطين من نصب الشهيد الى مجسر النخيل وفي الجهة المقابلة من مدخل المهندسين الى تقاطع النخيل



شارع الثورة من مجسر مظفر على القناة لغاية تقاطع النهضة

شارع بور سعيد من مجسر النخيل الى مستشفى الجملة العصبية ومحطة وقود الكيلاني

سريع الدورة من المصفى ولغاية الجسر العنكبوتي على سريع محمد القاسم

شارع وجسر الطابقين من شارع المصافي الى ساحة الطابقين

شارع قطر الندى وجسر الجادرية ابتداء من مدخل السيدية ولغاية تقاطع جامعة بغداد ما يجعله الازدحام الأطول هذه المرة

مطار بغداد وسريع القادسية من ام الطبول ولغاية مجسر القادسية

ازدحام نسبي في تقاطع ساحة الاحتفالات وكذلك الشارع المؤدي الى الجسر المعلق

ساحة النسور من جميع الاتجاهات

شارع الأردن من نفق الشرطة لغاية الداوودي وتقاطع شارع 14 رمضان