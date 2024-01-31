انت الان تتابع خبر 39 متسولا خلال يناير.. إجرام ميسان تعتقل متسولتين بحوزتهما 5 ملايين دينار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "استمراراً للحملة الأمنية ووفقاً لأوامر قبض قضائية نفذت قوة من مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في ميسان وباشراف مباشر من قبل مدير المديرية العميد لفتة فاخر حملة امنية في مدينة العمارة أسفرت عن القاء القبض على 39 متسولاً ومتسولة".وبينت انه "ضبط بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة خلال شهر كانون الثاني الجاري، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهن واحالتهم الى المحاكم المختصة".

وفي ذات السياق، قالت المديرية لـ"الخليج 365"، ان اخر عملية تم القبض على متسولتين اثنتين وضبط بحوزتهما 5 ملايين دينار عراقي.