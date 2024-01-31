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المفوضية تستأنف تسجيل البايومتري بدءًا من هذا الموعد

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المفوضية في بيان ورد لـ الخليج 365، انها "قررت استئناف عملية التسجيل البايومتري في جميع مراكز التسجيل المنتشرة في المحافظات ابتداءً من يوم غد الخميس الموافق 2024/2/1 ".

وأشارت الى "اضافة مواليد 2006 ضمن المشمولين بالتسجيل الجديد، مع السماح بإضافة الناخبين ممن لم توجد بياناتهم في سجل الناخبين".


وأضافت ان " موعد تسجيل محافظات اقليم كردستان( اربيل ،والسليمانية ،ودهوك) سيكون 2024/2/1 ولغاية 2024/2/20".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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