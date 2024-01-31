انت الان تتابع خبر المفوضية تستأنف تسجيل البايومتري بدءًا من هذا الموعد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المفوضية في بيان ورد لـ الخليج 365، انها "قررت استئناف عملية التسجيل البايومتري في جميع مراكز التسجيل المنتشرة في المحافظات ابتداءً من يوم غد الخميس الموافق 2024/2/1 ".

وأشارت الى "اضافة مواليد 2006 ضمن المشمولين بالتسجيل الجديد، مع السماح بإضافة الناخبين ممن لم توجد بياناتهم في سجل الناخبين".



وأضافت ان " موعد تسجيل محافظات اقليم كردستان( اربيل ،والسليمانية ،ودهوك) سيكون 2024/2/1 ولغاية 2024/2/20".