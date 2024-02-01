انت الان تتابع خبر ما هي اسباب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في العراق؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد الخزاعي، أنَّ الارتفاع بأسعار اللحوم الحمراء غير مبرر في ظل انخفاض أسعار الأعلاف وتراجع سعر صرف الدولار، منوهاً بأنَّ فتح باب الاستيراد للحوم الحمراء من دون إجازات ينبغي أن يساعد في خفض الأسعار، برغم أنَّ اللحوم المحلية لها خصوصية لدى المستهلك مما قد يزيد من الطلب عليها، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأضاف الخزاعي أنَّ الإجراءات الحكومية تصب في مصلحة انخفاض أسعار اللحوم الحمراء، لافتاً إلى أنَّ مراقبة الأسعار والمحاسبة من مسؤولية الجهات التنفيذية، في حين أنَّ الوزارة توفر الدعم وتهتم بمصلحة المستهلك.

في حين، قال عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية كاظم الفياض، إنه توجد في الخفاء دراسة ممنهجة لتدمير الاقتصاد المحلي، موضحاً أنَّ الحل الوحيد لتدارك الأمر ومعالجة الإخفاقات التي يمر بها الاقتصاد العراقي تتمحور بوضع المختصين وذوي الخبرة العالية في قيادة الشأن الاقتصادي، وفقا للصحيفة.

ورأى الفياض أنَّ من يشرفون على الوضع الاقتصادي في البلاد ليسوا من ذوي الخبرة مما يؤدي لظهور مشكلات اقتصادية بلا معالجة، فضلاً عن عدم متابعة السوق، بحسب تعبيره.

