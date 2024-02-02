انت الان تتابع خبر لابورتا يهاجم الملكي: ما يفعله مدريد عار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - صرح لابورتا عبر إذاعة راديو كتالونيا " ريال مدريد يتصرف بشكل غير لائق بسبب السخرية غير المقبولة عبر قناته التليفزيونية".

وأضاف "لقد قام القاضي بتمديد عملية التحقيق مع برشلونة في قضية نيجريرا بناء على طلب من ريال مدريد رغم أنهم لم يجدوا شيئا منذ عام، وتبين أننا لم نشتر الحكام، ولكن إطالة عملية التحقيقات لابد أن يكون لها حد".



أشار رئيس النادي الكتالوني "لقد ترأس المنتمون لريال مدريد لجنة الحكام على مدار 70 عاما، لذا لا نقبل ما يحدث مؤخرا، فأنا لم أتحدث مع فلورنتينو بيريز منذ كأس السوبر الإسباني، وكل مناقشاتنا الأخيرة كانت عن بطولة السوبر ليج".

واصل لابورتا هجومه "ما تفعله قناة ريال مدريد عار، فهم يفتقدون حمرة الخجل، أنا لا أستوعب كيف يتصرفون بهذه الطريقة، ويجب على لجنة الحكام واتحاد الكرة أن يتحركوا".

وأتم رئيس نادي برشلونة تصريحاته "تمديد التحقيقات في قضية نيجريرا هدفه زيادة الضغط علينا، وما حدث في مباراة ريال مدريد وألميريا كان عار أمام أعين الجميع، ومع ذلك يقال أن الحكام يساعدون برشلونة، فأنا غاضب جدا من هذا الأمر".