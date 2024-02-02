انت الان تتابع خبر لاول مرة في تاريخه.. الاردن يتأهل إلى نصف نهائي كأس اسيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-480637-638424778065470160.jpg
وسجل فاهادات هانونوف هدفاً في مرمى منتخب بلاده طاجيكستان، مانحاً منتخب النشامى هدف المباراة الوحيد. Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2024-02-02 | 14:31
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حقق المنتخب الاردني فوزاً على نظيره طاجيكستان بهدف نظيف، ليصل الى نصف نهائي بطولة كأس اسيا.
وسجل فاهادات هانونوف هدفاً في مرمى منتخب بلاده طاجيكستان، مانحاً منتخب النشامى هدف المباراة الوحيد.
وبهذا الفوز، تأهل المنتخب الاردني إلى نصف نهائي كأس اسيا، لاول مرة في تاريخه.
وسيواجه منتخب الاردن الفائز من مباراة استراليا وكوريا الجنوبية في الدور القادم.