انت الان تتابع خبر الصدارة للتفاحة.. الشركات الأكثر إثارة للإعجاب في العالم 2024 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويعتمد تصنيف القائمة على استطلاع أُجري بمشاركة حوالي 3700 من المسؤولين التنفيذيين والمحللين والمديرين، لتقييم سمعة الشركات.

والقائمة شهدت تصدرا لشركات التكنولوجية للمراكز الأولى بها، فعلاوة على شركة أبل التي جاءت في الصدارة، احتلت "أمازون" المركز الثاني كأفضل شركة للتجارة الإلكترونية، وتلتها "مايكروسوفت" في المركز الثالث.



وقد تعاونت منصة "فورتشن" في هذا الاستطلاع مع الشركة الاستشارية "كورن فيري" لتقديم تصنيف مبني على آراء المسؤولين والمحللين والمديرين لتحقيق نتائج أكثر دقة.

وتمكنت شركة "بيركشاير هاثاواي"، الشركة التابعة للملياردير "وارن بافت"، من احتلال المركز الرابع، بعد ان حققت أرباحًا تجاوزت 70 مليار دولار في العام الماضي.

وفي المركز الخامس، جاءت واحدة من أبرز الشركات العاملة بالقطاع المالي، وهي بنك "جيه بي مورجان تشيس"، الذي اكتسب تقديرًا بفضل تعامله مع اقتصاد متأثر بالتضخم بكفاءة.

كما دخلت "مورجان ستانلي" لأول مرة ضمن أفضل 50 شركة في هذا التصنيف.

من ناحية أخرى، شهدت شركة بث المحتوى الترفيهي "نتفليكس" تراجعًا من المركز التاسع إلى المرتبة التاسعة والعشرين، نتيجةً لتشديد المنافسة في هذا القطاع وتحديات واجهت هيمنتها التاريخية في مجال البث المباشر.

وجاء ترتيب الشركات التي احتلت المراكز العشر الأولى بقائمة شركات العالم الأكثر إثارة للإعجاب في العالم استنادًا لسمعتها كما يلي:

في المركز الأول شركة أبل، ومن بعدها في المركز الثاني جاءت شركة أمازون، ثم في المركز الثالث، جاءت شركة مايكروسوفت.

بعد ذلك في المركز الرابع جاءت شركة بيركشاير هاثاواي، وفي المركز الخامس بنك جيه بي مورجان تشيس، وفي المركز السادس شركة "والت ديزني".

في المركز السابع جاءت شركة كوستكو هولسيل، ثم في المركز الثامن جاءت شركة العقاقير فايزر، ومن بعدها في المركز التاسع شركة ألفابت المالكة لغوغل، وفي المركز العاشر جاءت شركة أمريكان إكسبرس.

