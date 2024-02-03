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تسجيل هزة أرضية بقوة (4،2) قرب الحدود العراقية - التركية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "سجلت مراصدنا الزلزالية حدوث هزة أرضية صباح هذا اليوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٣ عند الساعة ٠٦:٠٩:٢٣ بالتوقيت المحلي ، قرب الحدود العراقية - التركية ، حيث تبعد 5 كم عن حدود العراق محافظة دهوك وقد بلغت قوتها (4،2) درجة ولم يثبت الشعور بها من قبل المواطنون الساكنون بالقرب من منطقة حدوثها".

واضاف البيان، انه "لم يتم تسجيل اي خسائر بشرية أو مادية".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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