انت الان تتابع خبر وسط موجة من الانتقادات.. صلاح يوجه رسالة غامضة للجمهور والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشر صلاح مقطعًا من أحد الكتب، يقول فيه المؤلف: "دي أهم واحدة.. كن نفسك.. ما تكونش زي ما أي حد عاوز.. ما تسجنش نفسك في آراء الآخرين.. وما تفصلش نفسك على مقاس أي حد، اللي عاوز 37 واللي عاوزك 39 واللي عاوزك 32".



ويتابع: "ما تسمحش لأي حد يشوف فيك نفسه، ويحاول يحقق من خلالك أحلامه الشخصية.. ما توافقش إن أي حد يشوفك امتداد ليه أو مشروعه الاستثماري الخاص.. ما تسمحش لأي حد يقبلك بشروط أو يحبك بشروط، أو يحترمك بشروط.. أنت نفسك.. نفسك وبس".

يذكر أن صلاح تعرض مؤخرا للكثير من الانتقادات، بسبب بعض مواقفه خارج المستطيل الأخضر، بالإضافة لظهوره بمستوى باهت مع الفراعنة، في أول مباراتين من كأس الأمم الإفريقية.

وبعد تعرضه للإصابة أمام غانا، في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات، قرر نجم ليفربول العودة لتلقي العلاج في ناديه، وهو ما أدى لزيادة الانتقادات الموجهة إليه في الشارع الرياضي المصري.