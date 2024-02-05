انت الان تتابع خبر اعتراف أمريكي بشأن "القصف الأخير": أبلغنا العراقيين بعد وقوعه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخارجية الأمريكية ‏في تعليق جديد، "لم نخطر العراق بالهجمات الأمريكية لكننا فعلنا ذلك بعد الضربات التي نفذناها".

وأضافت أن "الحكومة العراقية تم إبلاغها مباشرة بعد تنفيذ الهجمات على مواقع في أراضيها".



يشار الى أن غارات جوية أمريكية استهدفت، فجر أول أمس السبت، العراق وسوريا وأسفرت عن وقوع ضحايا مدنيين وعسكريين وأضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

وفي أول تعليق للحكومة العراقية، قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، إن الضربات الامريكية مدن القائم والمناطق الحدودية العراقية يعد خرقاً للسيادة العراقية.