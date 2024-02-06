انت الان تتابع خبر موسكو تتهم واشنطن: تسعى لجر دول الشرق الأوسط الى صراع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال فاسيلي نيبنزيا في جلسة لمجلس الأمن انعقدت لمناقشة الضربات الأمريكية على العراق وسوريا، إن "تصرفات الأنغلوسكسونيين تشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين وتقوض النظام العالمي القائم على سيادة القانون الدولي العالمي والدور المركزي للأمم المتحدة".وأشار نيبينزيا، إلى أن "الولايات المتحدة تسعى عمدا إلى جر أكبر دول الشرق الأوسط إلى الصراع.

وقال: "من خلال مهاجمة أهداف الجماعات المزعومة الموالية لإيران في العراق وسوريا، دون توقف تقريبا في الآونة الأخيرة، تحاول الولايات المتحدة عمدا جر أكبر الدول في الشرق الأوسط إلى صراع إقليمي".

ودعا المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن، المجتمع الدولي إلى إدانة الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة وحلفاؤها على العراق وسوريا.

وقال: "ندعو المجتمع الدولي إلى الإدانة غير المشروطة للتصرفات المتهورة التي تقوم بها واشنطن وحلفاؤها في الشرق الأوسط، والتي تنتهك سيادة العراق والجمهورية العربية السورية".