انت الان تتابع خبر موسكو تتهم واشنطن: تسعى لجر دول الشرق الأوسط الى صراع والان مع التفاصيل
وأشار نيبينزيا، إلى أن "الولايات المتحدة تسعى عمدا إلى جر أكبر دول الشرق الأوسط إلى الصراع.
وقال: "من خلال مهاجمة أهداف الجماعات المزعومة الموالية لإيران في العراق وسوريا، دون توقف تقريبا في الآونة الأخيرة، تحاول الولايات المتحدة عمدا جر أكبر الدول في الشرق الأوسط إلى صراع إقليمي".
ودعا المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن، المجتمع الدولي إلى إدانة الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة وحلفاؤها على العراق وسوريا.
وقال: "ندعو المجتمع الدولي إلى الإدانة غير المشروطة للتصرفات المتهورة التي تقوم بها واشنطن وحلفاؤها في الشرق الأوسط، والتي تنتهك سيادة العراق والجمهورية العربية السورية".
يشار الى أن غارات جوية أمريكية استهدفت، فجر السبت الماضي، العراق وسوريا وأسفرت عن وقوع ضحايا مدنيين وعسكريين وأضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة، رداً على هجوم استهدف قاعدة أمريكية في الأردن اسفر عن قتلى ومصابين.