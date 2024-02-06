بالصور.. مراسم التشييع الرمزي لنعش الإمام الكاظم (ع)

وانتشرت المواكب الخاصة بخدمة الزائرين في جميع الطرق التي يسلكوها باتجاه المنطقة لتقديم الطعام والشراب وتوفير اماكن مخصصة للراحة من ممشقة السير لمسافات طويلة.

بغداد - ياسين صفوان - وكانت جميع الطرق المؤدية الى مدينة الكاظمية شهدت خلال الايام الماضية سير الملايين من الزوار الى مرقد الامام الكاظم (ع).

محمد يوسف

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