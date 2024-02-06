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بالصور.. مراسم التشييع الرمزي لنعش الإمام الكاظم (ع)

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بغداد - ياسين صفوان - وكانت جميع الطرق المؤدية الى مدينة الكاظمية شهدت خلال الايام الماضية سير الملايين من الزوار الى مرقد الامام الكاظم (ع).

وانتشرت المواكب الخاصة بخدمة الزائرين في جميع الطرق التي يسلكوها باتجاه المنطقة لتقديم الطعام والشراب وتوفير اماكن مخصصة للراحة من ممشقة السير لمسافات طويلة.


يشار إلى أن ملايين المسلمين يقصدون سنوياً مدينة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد وذلك لإحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (ع).

ووثقت عدسة السومرية، التشييع الرمزي للإمام الكاظم (عليه السلام) وسط أجواء روحانية حزينة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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