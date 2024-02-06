انت الان تتابع خبر بورصات بغداد تفتتح على انخفاض في أسعار صرف الدولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية عند الافتتاح سعر صرف بلغ 152 الف دينار لكل 100 دولار، منخفضة عن الـ152.200 الف دينار المسجلة يوم امس الاثنين لكل 100 دولار.

بالمقابل، بلغت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد 153000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 151000 دينار لكل 100 دولار.

