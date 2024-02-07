انت الان تتابع خبر سببها ناتشو.. مدريد يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة جيرونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة من 23 مباراة، بفارق نقطتين أمام جيرونا مفاجأة الموسم الحالي، بينما يحل برشلونة ثالثا بـ50 نقطة فقط.

وقبل الموقعة المرتقبة تلقى ريال مدريد ضربة جديدة لدفاعاته المتخمة بالإصابات، بعدما ظهر أن قائده ناتشو فرنانديز يعاني من حمل عضلي زائد قد يحول دون مشاركته في المواجهة المقررة السبت المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو.



وأوضحت وكالة الأنباء الإسبانية أن كثرة المباريات التي خاضها ناتشو أدت لمعاناته من الإجهاد والحمل العضلي الزائد، مما سيفاقم من مشكلات الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق.

وغاب قائد ريال مدريد عن التدريبات (الأربعاء) في مدينة فالديبيباس الرياضية، وتلقى العلاج الطبيعي في محاولة للتعافي قبل المباراة المرتقبة.

ووفقا لـ"ريال مدريد"، فإن هناك شكوكا حول إمكانية مشاركة ناتشو في مباراة جيرونا، وستعتمد مشاركته على تطور حالته.

كما سيتوقف القرار على وضع الألماني أنطونيو روديغير، الذي يعاني من كدمة قوية ولا يزال يتدرب على هامش المران الجماعي.

ويغيب عن دفاعات ريال مدريد منذ فترة إيدير ميليتاو وديفيد ألابا، بسبب معاناتهما من إصابات بالرباط الصليبي للركبة، وانضم إليهما مؤخرا روديغير، مما سيضع الملكي في ورطة أمام جيرونا حال تأكد غياب ناتشو.

