انت الان تتابع خبر في كربلاء.. القبض على 15 أجنبيا مخالفا لشروط الإقامة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تمكنت مفارز قسم شؤون الشرطة العربية والدولية وبالتعاون مع قسم الأمن السياحي وجهاز المخابرات الوطني العراقي وقسم الإقامة وشعبة الوافدين من القبض على (15) شخصا من جنسيات أجنبية مختلفة نتيجة لمخالفتهم شروط الإقامة وممارستهم العمل دون عقود رسمية".



وأضافت، ان "هذه الحملات تأتي في إطار المتابعة المستمرة للوافدين والعمالة الأجنبية في كربلاء المقدسة".

