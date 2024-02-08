انت الان تتابع خبر إيضاح مُفصّل لطقس العراق حتى منتصف الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الطقس ليوم غد الجمعة سيكون في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً يتحول الى غائم ممطر ليلاً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، وسترتفع درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق ".وأضافت أن "الطقس يوم السبت سيكون في المنطقة الوسطى غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً وأحياناً يكون غائماً، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق".

وأشارت الهيئة إلى أن "الأحد المقبل، سيكون الطقس في المنطقة الوسطى غائماً مع تساقط أمطار خفيفة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق".

وأوضحت أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الاثنين المقبل، سيكون الطقس صحواً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية".