انت الان تتابع خبر الجزائر.. سقوط مروحية عسكرية ومصرع طاقمها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقل التلفزيون عن بيان لوزارة الدفاع أنه "أثناء القيام بطلعة تدريبية ليلية مبرمجة سقطت ليلة أمس... حوامة عسكرية قتالية من نوع (إم.آي-171) تابعة لقيادة القوات الجوية بضواحي مطار المنيعة بالناحية العسكرية الرابعة ما أسفر عن استشهاد طاقمها المتكون من ثلاثة أفراد".



وأمر رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، الخميس، "بفتح تحقيق لمعرفة أسباب وملابسات حادث سقوط المروحية العسكرية بالمنيعة".

