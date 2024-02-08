انت الان تتابع خبر "القسام" تعلن تدمير أكثر من 1100 آلية إسرائيلية منذ بداية الحرب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة (حماس)، الخميس، عن تدمير أكثر من 1100 آلية إسرائيلية منذ بداية الحرب على غزة.