انت الان تتابع خبر عبد اللهيان: حزب الله قام بدوره والحرب ليست الحل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال أمير عبد اللهيان للصحفيين في مطار رفيق الحريري في بيروت إن "حزب الله والمقاومة في لبنان قاما بشجاعة وحكمة بدورهما الفعال الرادع."

واضاف إن إيران ستستمر "في دعمها القوي للمقاومة في لبنان، إذ نعتبر أمن لبنان من أمن إيران والمنطقة."



وينتظر أن يلتقي وزير الخارجية الإيراني بمسؤولين لبنانيين وأن يعقد محادثات مع زعيم حزب الله، حسن نصر الله.

وبدأ حزب الله شن هجمات على الحدود بين لبنان وإسرائيل يوم 8 تشرين الاول بعد 17 عاما من الهدوء النسبي، وبعد يوم من شن حماس هجومها على جنوب إسرائيل الذي أثار حرب غزة.

وقال مسؤولو حزب الله إنهم سيوثقون الهجوم على نقاط عسكرية إسرائيلية عندما ينتهي الهجوم الإسرائيلي على غزة.

