انت الان تتابع خبر الصحة العالمية تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشارك أدهانوم غيبريسوس، عبر شبكة التواصل الاجتماعي " X"، مقطعاً صوتياً مرفقاً بفيديو لمدير مستشفى العودة محمد صالحة، يتحدث عن ما حل بالمستشفى عقب الاستهداف الإسرائيلي، وكتب: "الواقع المرير للمرضى والعاملين الصحيين في شمال غزة.. نحن بحاجة إلى وصول آمن ومستدام وواسع النطاق للوصول إلى الناس في جميع أنحاء القطاع".وختم رئيس منظمة الصحة العالمية إلى "وقف إطلاق النار الآن".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، عن توثيقها 721 هجوماً على مرافق الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية، منها 357 في غزة منذ السابع من أكتوبر.

ومع دخول الحرب في غزة شهرها الخامس يستمر القصف الإسرائيلي لمختلف مناطق القطاع مع تزايد المؤشرات حول التوصل لاتفاق يفضي إلى هدنة جديدة وإطلاق الأسرى.

