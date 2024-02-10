انت الان تتابع خبر الأنواء الجوية: العراق يشهد اليوم أمطاراً رعدية تستمر حتى الغد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "غداً الأحد، سيكون الطقس في المنطقة الوسطى غائماً مع تساقط أمطار متفرقة ويتحسن الطقس بعد الظهر، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً يتحول الى صحو، أما في المنطقة الجنوبية فالطقس سيكون غائماً مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، وستنخفض عدة درجات في المنطقة الجنوبية".وأضافت أن "طقس يوم الاثنين في جميع مناطق البلاد سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق".

وأشارت الهيئة إلى أن "الثلاثاء المقبل، سيكون الطقس غائماً جزئياً في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والوسطى، وسترتفع درجات الحرارة قليلاً في المنطقة الجنوبية".

وأوضحت أن "الحالة الجوية ليوم الأربعاء المقبل، الطقس سيكون غائماً مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة ابتداء من أقسامها الغربية وتكون رعدية، ويكون أحياناً في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية".

