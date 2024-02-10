انت الان تتابع خبر القائمة النهائية لهدافي كأس آسيا.. أيمن حسين ثانياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واحتفظ منتخب قطر بلقب كأس آسيا 2023، بعد فوزه 3-1 على نظيره الأردني، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على ستاد لوسيل، اليوم السبت.

وانطلقت النسخة الـ18 من كأس آسيا في قطر، الجمعة 12 كانون ثانٍ 2024، وتنتهي السبت 10 شباط 2024.



وتصدر اللاعب القطري أكرم عفيف قائمة الهدافين بثمانية أهداف يليه لاعب المنتخب العراقي أيمن حسين بستة أهداف ومن ثم اللاعب الياباني أياسي يويدا بأربعة أهداف.

وأدناه قائمة هدافي البطولة..