انت الان تتابع خبر الجلسة التداولية تكشف حقيقة المواقف النيابية تجاه سيادة البلد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جملة من المقررات خرج بها البرلمان في جلسته التداولية للتأكيد على ضرورة احترام سيادة البلد وعدم خرقها من اي جهة كانت ، رغم غياب عدد كبير من النواب في الجلسة.