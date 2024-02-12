بعد أشهر من الغياب.. إليك جدول مباريات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2024

مانشستر سيتي هو حامل لقب دوري الأبطال في النسخة الماضية، ويأتي في طليعة المشاركين بثمن النهائي أملًا في الحفاظ على لقبه، كما تشارك العديد من الأندية الكبرى مثل الأكثر تتويجًا بالدرع، ريال مدريد ، وبرشلونة الذي نجح أخيرًا بعد عامين من المعاناة في أن يفك عقدة دور المجموعات ويتأهل إلى دور الـ 16.ولعل المستويات التي يقدمها النادي الملكي على وجه التحديد تجعله مرشحًا فوق العادة للحصول على لقبه المفضل، ولكن كتيبة بيب غوارديولا تظل هي الأخرى من المرشحين بقوة، وكذلك إنتر وصيف النسخة الماضية والذي يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي ويُبدع بصورة كبيرة هذا الموسم مع مدربه سيموني إنزاغي.

هناك بعض الوجوه الجديدة القديمة في دور الـ 16، مثل آرسنال العائد بعد سنوات الغياب، وحامل لقب الكالتشيو رغم أزماته الكثيرة هذا الموسم، نابولي، فضلًا عن بايرن ميونخ الذي يتعرض لانتقادات لاذعة مع مدربه بطل نسخة 2021، توماس توخيل.

وكالمعتاد فتحظر قوانين "يويفا" أن يلتقي فريقان من نفس المجموعة أو من نفس البلد في دور الـ 16، كما ستتحدد مباريات ربع النهائي بعد إجراء قرعة أخرى بنهاية بداية الأدوار الإقصائية.

في هذا التقرير سنتعرف معًا على جدول مباريات دور 16 دوري أبطال أوروبا 2024 والقنوات الناقلة لها وأكثر من ذلك.

جدول مباريات دور 16 دوري أبطال أوروبا 2024: