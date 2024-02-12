انت الان تتابع خبر دعماً للمرأة الفلسطينية.. إصدار طابع "بغداد عاصمة المرأة العربية" (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بتوجيه وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اصدرت الشركة العامة للبريد والتوفير، طابع بغداد عاصمة المرأة العربية والذي يمثل دعم المرأة العراقية للمرأة الفلسطينية في قطاع غزة وبكمية بلغت (20،000) طابع"، لافتة الى انه "سيتم تسويقه اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق (13/ 2/ 2024) من خلال مكتب هواة الطوابع بمنطقة العلاوي وكافة مكاتب البريد المنتشرة في العاصمة بغداد والمحافظات".



ويأتي ذلك تجسيداً لتضحيات المرأة الفلسطينية التي تقارع الارهاب الصهيوني ويعكس روح التضامن العربي مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وفقا البيان.